Um dia depois de Pedro Figueiredo ter mostrado que continua bem dentro de um eventual apuramento para o Challenge Tour de 2018, Ricardo Santos deu hoje (Domingo) fortes indicações de poder ascender no final desta época ao European Tour.

Ricardo Santos fez hoje a segunda melhor última volta do Prague Golf Challenge, na República Checa, em 64 pancadas, 8 abaixo do Par do Prague City Golf. Melhor só mesmo o cartão de 63 (-9) do francês Thomas Linard, que terminou em 41º (-9).

De uma assentada, o campeão nacional ascendeu do 14º ao 5º lugar final deste torneio do Challenge Tour, de 180 mil euros em prémios monetários, empatado com o inglês Steve Brown, com 270 pancadas, 18 abaixo do Par.

O vencedor da primeira edição deste Prague Golf Challenge foi o inglês Garrick Porteous, que conquistou o seu primeiro título no Challenge Tour, com 264 (66+67+64+67), -24, com 5 de vantagem sobre três perseguidores, o francês Julien Guérrier, o belga Christopher Mivis e o escocês Bradley Neil.

Logo depois veio o mais novo dos irmãos Santos, com voltas de 66, 68, 72 e 64, ou seja, teve três cartões bem abaixo do Par e nunca ficou acima do Par, sendo -18 o seu melhor resultado do ano, superando as -10 do 16º posto no D+D REAL Czech Challenge… a República Checa cai-lhe bem este ano!

O 5º lugar não é a sua melhor classificação do ano no Challenge Tour porque há um mês tinha sido vice-campeão (2º) no Hauts de France Golf Open, mas o mais importante é que arrancou dois top-5 nos últimos três torneios que jogou nesta segunda divisão europeia, mostrando estar numa boa fase.

Julho é, aliás, um bom mês para o jogador da PressPeople. Foi a 3 de julho de 2011 que conquistou o seu único título do Challenge Tour, o Princess by Schüco, na Suécia, uma vitória que o catapultou para no final do ano ascender pela primeira vez na sua carreira ao European Tour, a primeira divisão europeia.

O prémio monetário de 8.100 euros embolsado hoje é o seu segundo melhor do ano, depois dos 16 mil pelo 2º lugar em França e (depois de convertidos em pontos) deu-lhe a entrada no top-15 da Corrida para Omã.

Ricardo Santos era 19º antes de se iniciar o torneio de Praga e subiu hoje para o 11º lugar. Ora os 15 primeiros deste ranking são promovidos no final do ano ao European Tour.

Ricardo Santos conseguiu esse feito em 2011, Filipe Lima fê-lo no ano passado pela quarta vez na sua carreira, e há cada vez mais (boas) indicações de que o algarvio está a regressar à forma que o levou a ser o único português a ter integrado o top-10 da Corrida para o Dubai, o ranking do European Tour.

Um top-5 no Challenge Tour dá pontos para o ranking mundial e, por isso, Ricardo Santos irá subir mais alguns lugares (é o 708º esta semana) na nova classificação que for publicada amanhã (segunda-feira).

Para a semana terá nova oportunidade de melhorar a sua cotação na Corrida para Omã e no ranking mundial, uma vez que está inscrito no Italian Challenge Open by Lyoness, um torneio do Challenge Tour que distribui muitos pontos devido aos seus 300 mil euros em prémios e que integra ainda o Italian Pro Tour.

Tudo isto antes de rumar ao Oporto Golf Club para colocar em jogo o seu estatuto de duplo campeão nacional, no Solverde Campeonato Nacional PGA.

O jogador de 34 anos estava, naturalmente, satisfeito com a sua prestação e deu conta disso mesmo no Facebook.

«Terminei o Prague Golf Challenge da melhor forma. Estive novamente muito bem do tee ao green e hoje o putt esteve também muito bem. Foi uma volta sem qualquer erro», escreveu, depois de uma volta isenta de bogeys.

«Quero agradecer aos meus amigos Alves Caetano e Miguel Pereira que se deslocaram de Portugal até Praga para apoiar-me, (quero) agradecer ao Tiago Cruz pelas fotos e vídeos, e pelo apoio ao João Carlota», acrescentou depois de uma semana em que colecionou 2 eagles e 18 birdies, para apenas 4 bogeys.

Tiago Cruz e João Carlota têm sido duros rivais de Ricardo Santos quer no Portugal Pro Golf Tour, quer no circuito da PGA de Portugal e em duas semanas estarão todos em Espinho a lutar pelo Campeonato Nacional, mas a amizade que os une leva-os a ter gestos como este de Cruz ter fotografado e filmado Santos para que este pudesse promover os seus feitos nas redes sociais e todos os portugueses estiveram hoje em campo a apoiar a grande recuperação de Santos na última volta.

Tiago Cruz e João Carlota também competiram em Praga mas falharam o cut, respetivamente no 82º lugar com 143 (71+72), -1, e no 103º posto com 145 (76+69), +1.