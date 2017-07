A Grécia vai receber hoje a terceira tranche prevista no programa de assistência financeira que foi acordado em 2015, mas que permaneceu bloqueada há vários meses. Essa verba chega ao país depois do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) ter aprovado, na passada sexta-feira, o desembolso de uma nova tranche no valor de 8,5 mil milhões de euros e cerca de um mês depois de os ministros das Finanças da zona euro terem dado luz verde.

Nesta fase, a Grécia vai receber 7,7 mil milhões de euros, dos quais 6,9 mil milhões de euros destinam-se ao pagamento do serviço da dívida grega, enquanto 800 milhões vão servir para saldar pagamentos a fornecedores. Esta verba já era aguardada com grande urgência pelo país para fazer face aos pagamentos mais urgentes que tem que saldar durante este mês de julho.

A instituição liderada pelo alemão Klaus Regling lembra que, que depois de concretizado este desembolso, a Grécia terá recebido um total de 39,4 mil milhões de euros no âmbito de um resgate que poderá ascender até 86 mil milhões de euros em três anos.

Somando o atual programa em curso aos dois resgates anteriormente concedidos (a Grécia beneficiou de três resgates desde 2010), Atenas já recebeu (incluindo o montante aprovado na sexta-feira) do MEE e do FEEF (Fundo Europeu de Estabilização Financeira) 181,2 mil milhões de euros.