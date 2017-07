Nos dias 14 a 16 de Junho, a Praia Grande, em Sintra, vai contar com alguns convites especiais da Associação Nacional de Surfistas, com enfoque no 2º dia de competição (sábado), como explica Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas:

“Tem sido um longo percurso. Atualmente eu e a minha equipa trabalhamos afincadamente para conseguir as melhores condições possíveis para o surf português mas, a realidade, é que muitos e bons já fizeram o mesmo ao longo destes 20 anos. Neste contexto, endereçámos uma série de convites a personalidades que atualmente não competem e que foram determinantes neste caminho. Nem todos puderam aceitar mas juntámos um grupo interessante que vai voltar a vestir uma licra de competição.”

Entrarão, assim, na água três baterias especiais com os seguintes participantes:



Campeões Nacionais

José Gregório (1997, 2003 e 2007)

João Antunes (1994, 1996 e 1998)

Paulo Rodrigues (2000)

Patrícia Lopes (1997 a 2006)

Joana Rocha (2009)

Francisca Santos (2007)



Personalidades Influentes

Marcelo Martins (promotor de eventos da Liga)

Miguel Inácio (promotor do extinto circuito nacional Projunior)

Henrique Balsemão (personalidade de longa data do surf em Portugal)

Luís Cassiano Neves (consultor jurídico nas negociações ANS – FPS)

Pedro Monteiro (consultor nas primeiras negociações ANS – FPS)

Francisco Morgado (diretor de operações desde 2010)



Órgãos Sociais da ANS (Presidentes, Vice-Presidentes e Assembleia Geral)

David Raimundo (presidente ANS 2001-2006)

João Capucho (presidente ANS 2007-2011)

Francisco Rodrigues (presidente ANS desde 2011)

Nuno Telmo (vice-presidente ANS 2001-2006)

Miguel Herédia (vice-presidente ANS desde 2011)

João Freitas Fernandes (assembleia geral ANS desde 2015)



Voltando atrás 20 anos, Bruno Charneca, ex-campeão nacional e primeiro Presidente da Associação Nacional de Surfistas, explica as motivações iniciais: “Estamos aqui [NE: campeonato onde tudo aconteceu], esta é a nossa vida, o que me interessa é ser remunerado e que o nosso nível de surf suba. A nossa geração não, por já ser tarde, mas a próxima, daqui a 4 ou 5 anos, tem de estar preparada para o WQS” recorda.



Convidado a olhar para o papel da ANS no surf nacional, João Capucho, ex-presidente da instituição, explica que a “Associação Nacional de Surfistas, no fundo, é um parceiro especializado da Federação Portuguesa de Surf. Assinalar estes 20 anos é importante porque se contam pelos dedos das mãos as instituições que estão há tanto tempo no surf. Quando se fica 8 anos à frente de alguma coisa, é sempre uma honra, há sempre coisas boas! A minha presidência, foi a da transição. Todos tiveram o seu papel, as suas conjunturas e desafios diferentes”.



Por último, David Raimundo, ex-vice-campeão nacional e ex-presidente da ANS, por sua vez, espera que “nos próximos anos, a ANS, continue a dar aos surfistas nacionais as melhores condições possíveis para que eles possam estar mais bem preparadas e com uma almofada financeira que lhes permita dar maiores voos internacionais”.



Estão assim todos convidados a assistir ao Allianz Sintra Pro, desta vez não só para acompanhar a luta pelos títulos máximos do surf em Portugal como também para bater palmas àqueles que ajudaram a construir o desporto ao longo destes 20 anos de ANS.



Parabéns Associação Nacional de Surfistas!



Para além da competição principal, da Allianz Triple Crown e do prémio Sintra Best Surfer, o Allianz Sintra Pro terá ainda em disputa a Renault Expression Session, a Somersby Onda do Outro Mundo, o Moche Groms Cup - uma iniciativa da FPS e ANS -, e o MEO Rip Curl Fantasy. A premiação global da Liga MEO Surf 2017 é de 90.000€.