O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que partiu do primeiro lugar da grelha, venceu ontem o Grande Prémio da Áustria, nona prova do Mundial de Fórmula 1, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Vettel, que terminou em segundo, segue na liderança com 171 pontos, com mais 20 pontos em relação a Hamilton, que foi quarto classificado na Áustria.

O vencedor Bottas fecha o pódio da geral, com 136 pontos.