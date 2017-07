A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde disseque a recuperação económica está “no bom caminho”, mas advertiu contra a “complacência” e os riscos de reversão, revelou no final da cimeira do G20.

Lagarde disse ainda que os membros das principais economias avançadas e emergentes devem aproveitar este contexto positivo para reforçar o setor financeiro.

A responsável destacou a importância do Plano de Ação de Hamburgo, alcançado nesta cimeira, especialmente no que diz respeito à redução de barreiras comerciais, promoção da competência, mais investimento em infraestruturas, inclusão financeira e reforma laboral, incluindo fazer frente ao aumento da robotização.

A diretora do FMI felicitou a chanceler alemã, Angela Merkel, pela sua liderança durante a cimeira e por alcançar um acordo que reafirma o compromisso de todos os membros, à exceção dos Estados Unidos, com os objetivos do Acordo de Paris contra as mudanças climáticas.