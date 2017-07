A moeda virtual mais valiosa do mundo deverá registar uma queda de 25% e fixar-se nos 1857 dólares para depois voltar a atingir um novo recorde próximo dos quatro mil dólares, revela o Goldman Sachs.

A bitcoin entrou em 2017 a valer cerca de mil dólares e já chegou a atingir os 2.900 dólares cada moeda. Só no primeiro semestre, a divisa somou 168%.

A verdade é que o valor da bitcoin tem sido volátil desde que foi lançada, levando muitos especialistas a questionarem a durabilidade da divisa digital e até quando é que vai conseguir sobreviver.

No início deste ano, as autoridades chinesas abriram uma guerra contra atividades comerciais com recurso à Bitcoin numa tentativa de travar o fluxo ilegal de dinheiro para fora do país, depois da queda recorde registada pela moeda digital em janeiro.

A Bitcoin é atrativa para alguns empresários e utilizadores cibernéticos porque lhes garante anonimato e porque está sujeita a menos escrutínio governamental em comparação com outras divisas