A primeira chamada telefónica entre as ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena, nas Selvagens, no arquipélago da Madeira, foi realizada quarta-feira pelas 11:15 horas, seis séculos depois de descobertas, anunciou hoje, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a agência Lusa, em articulação com a Marinha e no decurso da terceira fase de trabalhos de edificação das estruturas de apoio da AMN nas ilhas Selvagens, foi realizada no dia 05 de julho pelas 11:15 horas "a primeira chamada telefónica entre as ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena".

"Apesar de se tratar de uma simples chamada telefónica, esta ação representa um significativo avanço tecnológico nas ilhas Selvagens, que irá permitir a facilidade de comunicações entre ilhas, um importante passo para a Polícia Marítima e para os Vigilantes da Natureza que, periodicamente, se deslocam em patrulha à ilha Selvagem Pequena, bem como para as equipas científicas que demandam esta ilha, aquando da realização de trabalhos de pesquisa e investigação científica", refere a nota distribuída pela AMN.

Segundo a Autoridade Marítima, "a chamada foi efetuada através de um telefone "Voz sobre IP" (VoIP), na Selvagem Pequena, presentemente em ligação com o telefone existente no Posto do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, na ilha Selvagem Grande".

Para a AMN, "a consumação deste objetivo realizado exclusivamente com a capacidade técnica de pessoal da AMN e da Marinha, passou, numa fase inicial, pela configuração prévia de dois router wi-fi, linhas telefónicas e dos telefones VoIP. A instalação do router wi-fi e do telefone VoIP na ilha Selvagem Pequena foi efetuada no interior do abrigo do sistema energético do sensor eletro-ótico existente na ilha".

Este avanço, adianta ainda, e os restantes trabalhos desenvolvidos nesta terceira fase de trabalhos, pretendem dar continuidade à criação de condições adequadas para a Polícia Marítima garantir o exercício da autoridade do Estado, nomeadamente em matéria de vigilância, fiscalização, patrulhamento e exercício de polícia, em especial no que diz respeito à proteção e preservação do meio marinho e segurança da navegação, das pessoas e bens.

Descobertas ao tempo do Infante D. Henrique, em 1438, e adquiridas a privados pelo Estado português em 1971, as ilhas Selvagens localizam-se no Atlântico Norte, a 280 quilómetros a sul da ilha da Madeira e a 160 quilómetros a norte das ilhas Canárias.

Com uma superfície que não excede os 2,8 quilómetros quadrados, este território nacional, constituído por várias ilhas entre as quais se destacam a Selvagem Grande, a Selvagem Pequena e o Ilhéu de Fora, foi tornado Reserva Natural das Ilhas Selvagens a 29 de outubro de 1971 pelo governo português.

As ilhas, que têm sido, por vezes, motivo de clivagens entre Portugal e Espanha devido à eventual pretensão dos espanhóis em reverter parte da Zona Económica Exclusiva portuguesa para si, são um santuário natural onde nidificam diversas aves marinhas entre as quais se destacam as cagarras.