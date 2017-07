Um adepto brasileiro foi atingido mortalmente com uma bala na madrugada deste domingo no Rio de Janeiro, na sequência de confrontos com as autoridades policiais brasileiras após o dérbi entre o Vasco da Gama e o Flamengo.

Os desacatos já tinham tido início dentro do estádio São Januário, casa do Vasco da Gama, depois do apito final que selou a vitória do Flamengo com golo solitário aos 64 minutos. Os adeptos da equipa da casa lançaram vários objetos para dentro de campo, incluindo engenhos explosivos artesanais.