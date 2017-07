Foi partilhada na conta de Twitter do gabinete da ministra da Administração Interna, a notícia do Observador, a propósito de uma sondagem feita para o Expresso, mas foi entretanto apagada. Assessora do MAI diz que "foi um lapso".

A notícia foi partilhada na conta de Twitter oficial do gabinete de Constança Urbano Rodrigues esta sexta-feira, às 22h33.

“PS sobe e Costa desce nas intenções de voto depois de Pedrógão Grande e Tancos”, publicada pelo Observador e feita a propósito do mais recente barómetro da Eurosondagem para o Expresso e para a SIC, que se repetia no texto do tweet.

Segundo o Observador, a partilha não terá estado online mais do que “10 ou 15 minutos”, tendo sido apagado assim que no ministério se percebeu o “lapso”. “Foi um retweet involuntário“, explica ao mesmo jornal online Patrícia Cerdeira, assessora de imprensa do MAI, que assume a responsabilidade da publicação.

Porém, foi tempo mais do que suficiente para o tweet ter sido copiado, partilhado e criticado nas redes sociais.

Miguel Morgado, deputado do PSD e ex-assessor de Pedro Passos Coelho, foi um dos que partilharam a entrada, condenando o uso da conta oficial do gabinete de Constança Urbano Rodrigues para “efeitos de propaganda partidária pura e dura” e acusando a ministra de manipular a opinião pública no caso do incêndio de Pedrógão Grande.

“Depois dos falsos abraços, poses chorosas para as câmaras, encenações várias, fica a certeza de que esta malta só quer saber de sondagens e de manipulação da opinião pública”, escreveu o social-democrata.