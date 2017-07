Foi identificada a professora suspeita de ser fonte da possível fuga de informação de conteúdo do exame nacional de Português do 12º ano. As autoridades, segundo o que o semanário Expresso noticiou este sábado, terão identificado a professora de quem falava uma estudante numa gravação áudio através da aplicação WhatsApp, onde foi relatada a maior parte do conteúdo que iria sair no exame nacional, informação essa que terá sido partilhada pela professora em causa.

O Expresso escreve que se trata de “uma professora de uma escola pública da Grande Lisboa que há vários anos participa no processo de elaboração e revisão das provas”, e que também dá explicações a alunos do ensino secundário. Em anos anteriores, já tinha havido suspeitas de que a docente tinha transmitido informações aos alunos sobre o que sairia nos exames, mas não ficou comprovada qualquer irregularidade, escreve o mesmo semanário.

O caso está a ser investigado pelo DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) e pela Inspecção-Geral da Educação e da Ciência (IGEC), depois de o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela elaboração dos exames e pela sua aplicação, ter anunciado que iria enviar para a IGEC e para o Ministério Público todos os dados relativos à denúncia.