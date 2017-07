Os deputados do PSD foram apanhados de surpresa pelo anúncio feito por Luís Montenegro, esta semana, de que as eleições para o grupo parlamentar vão ser antecipadas e realizar-se já no dia 19 de julho. 24 horas depois, Hugo Soares, ex-líder da JSD e fervoroso apoiante de Passos Coelho, anunciou que vai candidatar-se à liderança do grupo parlamentar.

Hugo Soares, se for eleito, será um dos mais jovens líderes do grupo parlamentar, depois de a bancada laranja ter sido liderada por nomes como Marques Mendes, Pedro Santana Lopes ou Luís Marques Guedes. Um facto que não agrada a alguns deputados que preferiam alguém com mais experiência. «Sente-se um mal-estar. Não tem a ver com a pessoa, mas era preciso alguém mais velho e com mais maturidade. Ele é extremamente jovem e era preciso dar sinais de credibilidade», diz ao SOL um deputado social-democrata.

Os descontentes com esta solução argumentam ainda que a fase que o país está a passar não é compatível com o perfil do ex-líder da JSD que tem apenas 34 anos. «Há vários deputados a pensar assim, que acham que devia ser alguém que transmitisse respeitabilidade e credibilidade».

O nome de Marco António Costa foi uma hipótese, mas este recusou e anunciou o apoio a Hugo Soares. Marco António Costa assumiu que foi desafiado a avançar. «Fico muito sensibilizado com as inúmeras solicitações que me foram feitas por várias pessoas para que me candidatasse, mas isso está fora do meu horizonte».

O deputado do Porto defendeu, antes do ex-líder da JSD apresentar a candidatura, que o partido deve apostar numa «nova geração de deputados de enorme qualidade, entre os quais destaco o Hugo Soares, que garantirão o nível de intervenção política adequado da bancada».

Hugo Soares promete ‘fazer tudo’ para ajudar Passos

Hugo Soares enviou um email aos deputados a explicar a candidatura à liderança do grupo parlamentar. «Faço-o porque sinto ser meu dever tudo fazer para voltarmos a eleger o presidente do PSD como primeiro-ministro de Portugal», escreveu o ex-líder da JSD. Hugo Soares garante que decidiu avançar «na sequência das inúmeras manifestações de apoio que recebi de colegas deputados».

Hugo Soares foi líder da JSD entre 2012 e 2014. É advogado e deputado por Braga desde 2011, depois de Passos Coelho ter chegado ao poder. Uma dos momentos em que mais se destacou foi no debate sobre a co-adoção de crianças por casais do mesmo sexo. O jovem deputado deu a cara pela realização de um referendo, mas o Tribunal Constitucional chumbou a proposta do PSD.

Apoiante de Passos, o jovem social-democrata defendeu, numa entrevista ao SOL no final de 2016, que o atual líder do PSD é «a pessoa melhor preparada para ser primeiro-ministro» e que «a saída de Passos Coelho» da liderança é uma questão que «nem se coloca».

O ex-líder parlamentar do PSD, Guilherme Silva, considera que Hugo Soares tem «qualidades para ser líder parlamentar» e «reunirá um consenso alargado». Ao contrário de alguns deputados do PSD, Guilherme Silva não vê nenhum problema na juventude de Hugo Soares e realça que «ele já tem uma experiência relevante».

O mandato de Luís Montenegro termina em setembro, mas a direção dos sociais-democratas quis resolver já o assunto por causa das autárquicas e para dar tempo ao novo líder para se preparar.