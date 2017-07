Susana Ribeiro foi hoje (Sábado) 17ª classificada no Lexus Pro-Am de Paris, um torneio que contou com 52 profissionais de ambos os géneros, que não contou para nenhum ranking europeu ou mundial, mas que distribuiu 59.400 euros de prémios monetários.

A bicampeã nacional mostrou estar em boa forma quando está a duas semanas de colocar o seu título em jogo no Oporto Golf Club e conseguiu resultados positivos em quatro campos diferentes.

Susana Ribeiro totalizou 293 pancadas, 5 acima do Par, após voltas de 72 pancadas (Par) nos percursos Lilas e Noir do Golf du Stade Francais Courson-Monteloup, 73 pancadas (+2) no Golf de Chantilly, 72 (Par) no Racing Club de France Golf de la Boulie e 76 (+3) no Golf de Fourqueux.

«Gostei imenso deste torneio», disse a profissional do Guardian Bom Sucesso Golf ao Gabinete de Imprensa da FPG.