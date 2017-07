O ministro do Planeamento e das Infraestruturas anunciou neste sábado, em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, que a recuperação de dois terços das casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande e Góis vão avançar de imediato.

"As obras até cinco mil euros, e são várias, vão avançar de imediato. As famílias têm de apresentar os documentos de candidatura, que podem ser apresentados posteriormente, para não ficarem à espera, um orçamento e a fatura de execução, que será comparticipada a 100%", disse Pedro Marques à Lusa, no final de uma reunião com os presidentes dos sete municípios afetados.

Segundo o governante, nos sete concelhos atingidos pelos fogos – Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Penela, Góis, Pampilhosa da Serra e Sertã – estão identificadas 205 intervenções em casas de primeira habitação, das quais dois terços respeitam a obras de recuperação que não ultrapassam os 5000 euros.

A Lusa adianta que “grande parte destas intervenções será paga com o fundo de apoio às populações e áreas afetadas pelos incêndios de Pedrógão”, que foi neste sábado oficialmente lançado por diploma publicado na sexta-feira para vigorar no dia seguinte, e cujo conselho de gestão terá de ser nomeado até quinta-feira.

Os donativos do fundo REVITA, segundo o diploma, destinam-se “prioritariamente” ao apoio às populações afetadas pelos incêndios, sendo empregues “nomeadamente em reconstrução ou reabilitação de habitações, apetrechamento das habitações (designadamente mobiliário, eletrodomésticos e utensílios domésticos).

O fundo também apoia outras necessidades de apoio desde que devidamente identificadas e que não estejam cobertas por “medidas de política pública”, em vigor ou de caráter extraordinário, dirigidas às áreas e populações afetadas pelos incêndios”.

O Governo, neste decreto-lei publicado em suplemento do Diário da República na sexta-feira, e que tinha sido promulgado pelo Presidente da República na quinta-feira, prevê a possibilidade de serem estabelecidos protocolos, através do Instituto da Segurança Social, com “entidades privadas não lucrativas” com experiência em revitalização das áreas que arderam.