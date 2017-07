Um mês depois de ter sido 2º classificado no Hauts de France Golf Open, Ricardo Santos meteu-se de novo na luta pelo seu segundo título de carreira no Challenge Tour, a segunda divisão europeia, tendo andado nos dois primeiros dias do Prague Golf Open, no 6º e no 4º lugar, respetivamente.

Hoje as coisas não correram tão bem ao campeão nacional e acabou por perder 10 posições para o grupo dos 14º classificados, com 206 pancadas, 10 abaixo do Par (66+68+72), a 9 pancadas do líder, o inglês Garrick Porteous (66+67+64), que tinha perdido a liderança do primeiro dia mas recuperou-a.

Contudo, Ricardo Santos nem jogou assim tão mal. Afinal, igualou o Par-72 do Prague City Golf e até concluiu os últimos 14 buracos em 2 pancadas abaixo do Par. Simplesmente, teve um mau início, com 2 bogeys nos buracos 2 e 4, fazendo que tivesse de correr atrás do prejuízo, conseguindo recuperar com birdies nos 12 e 13. O buraco 13, um Par-5, está a ser o seu preferido, com eagle-birdies nos dois últimos dias.