O festival NOS Alive, conhecido por ser palco de variados artistas internacionais, foi este fim-de-semana também palco do nascimento, ou pelo menos início de trabalho de parto, do seu primeiro filho.

Nasceu na sexta-feira o primeiro "bebé Alive", anunciou este sábado, em conferência de imprensa, Álvaro Covões, responsável pela organização do festival que terminou ontem em Algés. Rodrigo, filho de uma espetadora que arriscou uma ida ao festival de verão em final de gravidez, está bem e até já tem pulseira no braço.

Esta edição do festival, sob o lema de que este é um festival “realmente para todos”, o recinto estava preparado de forma a poder receber grávidas. Foi nesse espaço, previamente organizado que, na quinta-feira, foi necessário prestar assistência à mãe do bebé, a quem , segundo se soube, rebentaram as águas no momento em que The xx tocavam a música preferida do pai do bebé.

Seguiu-se então o transporteda mulher até à Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Rodrigo nasceu mais tarde, já no dia seguinte, e era The Kills quem tocava a essa hora no festival.

Segundo Álvaro Covões disse aos jornalistas, no último dia do festival, o pai não quis perder o concerto dos Spoon, banda norte-americana do qual é fã. Como só lhe era permitido estar na maternidade por algumas horas, não deu a oportunidade de perder esse momento do festival.