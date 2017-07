A mãe estava a assistir aos concerto dos The XX quando as águas rebentaram e se dirigiu ao espaço de apoio às grávidas que existe no festival, tendo sido encaminhada para o hospital Garcia da Orta. Rodrigo é o primeiro "filho" do NOS Alive e nasceu na noite de sexta-feira enquanto os The Kills atuavam.

Pelo segundo ano consecutivo, foi reservado um espaço para todas as futuras mamãs assistirem aos concertos. "É preciso pensar no amanhã", declarou Álvaro Covões ao i.