Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que quer passar a época do Natal a Pedrógão Grande.

Este sábado, de visita a Pedrógão para acompanhar a reconstrução das habitações devastadas pelo fogo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que pretende visitar regularmente o local: “para a semana estarei cá outra vez, daqui a três semanas, cinco semanas, não vou esperar pelo Natal”, começou por dizer.

“Porque não estar aqui na quadra do Natal e vir aqui passar uma parte do tempo daquilo que vai ser o Natal, que eu espero já, daquelas famílias que perderam as casas, nas suas novas casas?”, disse o Presidente, citado pela TSF.

Mas, “antes do Natal, as pessoas têm que estar nas suas casas e isto já foi dito pelo Governo”, acrescentou Marcelo. “Há pessoas que verdadeiramente perderam o teto e ficaram apenas com a roupa que tinham no corpo”, concluiu.