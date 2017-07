Slimani pode regressar ao Sporting, escreve o Correio da Manhã.

O argelino não faz parte dos planos de Craig Shakespeare para a próxima época do Leicester e o clube quer contratar Kelechi Iheanacho ao Manchester City.

O avançado argelino é muito apreciado por Jorge Jesus, que gostaria de voltar a contar com ele. A frente de ataque do Sporting conta para já com nomes como Seydou Doumbia e Bas Dost.