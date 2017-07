Parece impossível, mas no Sparkassen Open os resultados foram um festival de birdies e o campeão, o alemão Hirnrich Arkenau, triunfou com um incrível resultado de 24 pancadas abaixo do Par, com voltas de 59, 65 e 68, tendo a primeira igualado o recorde do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias.

Pedro Figueiredo partiu para a última volta no 6º lugar, a 9 pancadas do líder e sabia que necessitaria de uma conjugação extraordinária de fatores para poder conquistar o seu primeiro título neste circuito germânico em que manteve o seu 3º lugar na Ordem de Mérito de 2017.

O jogador do Sport Lisboa e Benfica até fez uma melhor última volta do que o campeão, mas o milagre não aconteceu. Mesmo assim, as suas voltas de 69, 64 e 66 deram-lhe um agregado de 199 (-17), o seu melhor da temporada, e colocaram-no no 7º lugar, recebendo um prémio de 1.080 euros, do total de 30 mil que estiveram em jogo.

Tratou-se do seu 10º top-10 no Pro Golf Tour de 2017 e, mesmo tendo a consciência de que o Bochumer Golfclub é um campo curto, não deixa de sair de Bochum cheio de confiança depois de 21 birdies em três dias.