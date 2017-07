O Campeonato Nacional de Jovens coroou dois novos campeões nacionais e consagrou quatro outros jogadores que já conheciam o doce sabor da vitória neste evento. Três dias depois de terem terminado as competições de sub-10 e de sub-12, a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) concluiu no Santo Estêvão Golfe, no concelho de Benavente, os escalões de sub-14, sub-16 e sub-18.

Leonor Medeiros e Francisco Matos Coelho em sub-14, Teresa Alves em sub-16 e Pedro Lencart em sub-18 foram os repetentes em títulos nacionais de jovens, enquanto Gonçalo Teodoro em sub-16 e Sara Gouveia em sub-18 fizeram história pessoal, ao conquistarem pela primeira vez nas suas carreiras um campeonato nacional a nível individual.

Se os sub-10 e sub-12 contaram com 67 jogadores de 18 clubes, os sub-14, sub-16 e sub-18 apresentaram 129 participantes, de 28 clubes, o que mostra bem a quantidade de praticantes com nível de Campeonato Nacional que no futuro irão alimentar as seleções nacionais. E se acrescentarmos que 5 jogadores terminaram a prova com um agregado abaixo do Par, verificamos que a qualidade também esteve presente.

Nos sub-14, Leonor Medeiros, da Quinta do Peru, revalidou o título com 229 pancadas, 10 acima do Par, após voltas de 76, 77 e 76, deixando a escassas 3 pancadas de distância Sofia Barroso Sá (74+80+78), também da Quinta do Peru, que no ano passado tinha sido campeã nacional de sub-12 e ainda está no primeiro ano de sub-14. Leonor Medeiros foi campeã nacional de sub-12 em 2014 no Jamor, campeã nacional de sub-14 em 2016 em Belas e em 2017 em Santo Estêvão.