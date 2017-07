Em vez de agosto, como estava previsto, os juízes vão afinal marcar uma paralisação para Outubro, logo a seguir às eleições autárquicas, noticiou esta tarde o jornal Público. O objetivo é fazer greve ao serviço, que lhes cabe, de validação dos resultados eleitorais.

Na origem do protesto está o facto de o Governo se ter recusado a aumentar os salários nas negociações de revisão do estatuto profissional dos juízes, que terminaram há poucos dias sem acordo. Reunidos este sábado em Coimbra, os membros da Associação Sindical de Juízes Portugueses entenderam que uma greve em Agosto, altura em que têm de validar as listas de candidatos às autárquicas, seria susceptível de aproveitamento político em plena campanha eleitoral, escreve o mesmo diário.

Numa tentativa de desbloquear as negociações com o Governo, a Associação Sindical de Juízes Portugueses escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro António Costa e pediu uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Público adianta que estes ainda não receberam nenhuma resposta.