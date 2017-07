O jornal Daily Mail revelou alguns detalhes sobre o nascimento dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo, Eva e Mateo.

De acordo com o periódico, que teve acesso a documentos de consulta pública do Supremo Tribunal da Califórnia, nos EUA, as crianças nasceram em La Mesa, no hospital Sharp Grossmont.

Mateo foi o primeiro a nascer, tendo nascido um minuto depois Eva. Também Cristianinho, agora com sete anos, terá nascido no mesmo hospital.

A publicação refere ainda que nos mesmos documentos não há qualquer indicação sobre a mulher que deu à luz as crianças.