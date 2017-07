Ana Galvão recorreu às redes sociais para homenagear Francisco Varatojo.

“Há a minha família, a quem amo profundamente e, a seguir, havia o Francisco Varatojo. A pessoa que iluminava vidas, dava respostas, mostrava o caminho”, começou por escrever na sua página do Facebook.

“Há sete anos conheci-o no seu gabinete, em meia hora virou a minha vida do avesso. Estou profundamente triste, não por mim, que sou apenas uma das milhares de pessoas que sentirão, profundamente, a sua falta, mas pelo bem que, ainda, podia ter feito pelo mundo, por se perder uma das pessoas mais conscientes, bondosas e sábias do país. “À família Varatojo, tão incrível e bonita como o próprio, as condolências e todo o amor do mundo”, frisou.

Recorde-se que o corpo de Francisco Varatojo foi encontrado esta sexta-feira.