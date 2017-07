O caçador, suspeito de atingir na passada quarta-feira uma mulher, de 28 anos, com um tiro no pescoço, em Leirós, Vila Real, será primo da vítima, diz o Correio da Manhã, de acordo com populares da aldeia.

O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, tendo sido ouvido ontem no Tribunal de Vila Real pelos crimes de homicídio por negligência grosseira, omissão de auxílio e um crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas.

O homem, que confessou ser o autor do tiro, vai aguardar julgamento em liberdade e ficou sujeito a apresentações diárias no posto da GNR.

Recorde-se que a vítima mortal foi atingida no pescoço, na Estrada Nacional 15. Estava a fazer uma caminhada com uma amiga.