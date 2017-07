Cascais (08.07.2017) – Vasco Ribeiro ficou em 5º lugar no Ballito Pro presented by Billabong, etapa de 10.000 pontos do circuito mundial de qualificação (QS) da World Surf League que terminou este Sábado em Ballito, KwaZulu-Natal, África do Sul.



Na sua derradeira bateria em Ballito, nos quartos-de-fnal, o ex-tricampeão nacional foi eliminado pelo brasileiro Willian Cardoso, que perfez um total de 15.83 contra os 12.77 do surfista português. No caminho até esta fase, Ribeiro eliminou vários surfistas de renome internacional, destacando-se Nat Young, Patrick Gudauskas, Yadin Nicol e Ricardo Christie, todos eles ex-surfistas do circuito mundial de surf (CT).



Com este resultado, o cascalense de 22 anos amealhou 5200 pontos, que lhe permitiram dar um salto considerável no ranking. Vasco totaliza agora, então, 8470 pontos que o deixam, para já, no top 15 lugar do ranking do QS. Recorde-se que, para se qualificarem para o CT, os surfistas devem terminar o ano num dos 10 primeiros lugares do QS.



De categoria máxima no circuito de qualificação, esta é uma das provas mais importantes para os surfistas que ambicionam chegar ao circuito mundial de surf, tratando-se da primeira de categoria 10.000 a acontecer em 2017 (estando ainda calendarizadas outras cinco).



Ainda em acção nesta prova estiveram os portugueses Frederico Morais e Pedro Henrique, que ficaram em 49º lugar.