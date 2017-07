Um acrobata morreu, esta sexta-feira à noite, na sequência de uma queda de 40 metros, no festival Mad Cool, em Madrid, Espanha.

O incidente ocorreu no intervalo entre o concerto dos Alt-J e dos Green Day, numa altura em que o acrobata realizava uma performance numa jaula suspensa. Estavam a assistir mais de 35 mil pessoas.

O homem, de 42 anos, foi assistido no local, mas não resistiu aos ferimentos.

A organização do festival decidiu não cancelar o evento e os Green Day acabaram por atuar com meia hora de atraso. Mais tarde a banca publicou no Twitter que só obteve a informação da morte após o concerto:

"Acabamos de sair do palco no Festival Mad Cool e tomamos conhecimento de notícias perturbadoras. Um bravo artista chamado Pedro perdeu a vida esta noite num trágico acidente. "Os nossos pensamentos e rezas estão com a família e amigos deles", lê-se.