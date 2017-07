Rúben Neves é reforço do Wolverhampton, anunciou este sábado o clube.

O médio português do FC Porto assinou por cinco épocas com a equipa do segundo escalão do futebol inglês, treinada por Nuno Espírito Santo.

"Estou muito contente por vir para este clube. Sempre quis jogar em Inglaterra. Estou desejoso de jogar em frente aos adeptos", disse o internacional português, em declarações ao site do clube.

Boly vai ser emprestado por uma temporada ao Wolverhampton, seguindo o mesmo caminho de Rúben Neves.