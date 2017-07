A cantora Luciana Abreu, fez esta sexta-feira, dia 7, uma denúncia na sua página de Facebook relacionada com uma informação errada num cartaz de uma festa.

A jovem foi convidada a atuar na festa no próximo dia 14 de agosto, contudo recusou o convite, “por já ter a data bloqueada”, mas mesmo assim foi anunciada no cartaz.

“Ontem, publicaram no site da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso que eu iria atuar dia 14 de agosto. Esta informação não corresponde à verdade!!! Convidaram-me e, com muita pena minha não pude aceitar, por já ter a data bloqueada com outro projeto. Fiquei muito incomodada ao perceber que, mesmo assim, anunciaram a minha ida a este evento. Um beijo grande a todos os que supostamente iriam estar comigo. Não faltarão novas oportunidades”, lê-se na sua página do Facebook.