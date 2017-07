De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado vai ser marcado pela chuva, principalmente no norte e centro do país.

A previsão indica períodos de céu muito nublado até ao final da manhã com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco.

Durante a tarde, deverá ocorrer aguaceiros e trovoava, nomeadamente nas regiões do interior Norte e Centro do país.