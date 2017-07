Tal como se verifica em qualquer outro tipo de tráfico ilegal, identificar as principais rotas de entrada e saída de armas de um país, continente ou região, é uma tarefa intrincada. E no que toca a este género de contrabando, a realidade é ainda mais gritante. Isto porque não existe propriamente um modus operandi no comércio ilegal de armamento. Tanto pode ser feito pelos mesmo atores e através das mesmas rotas utilizadas para o tráfico sexual, de narcotráfico ou de migrantes, como pode desdobrar-se por caminhos independentes, de difícil rastreamento.

Um estudo de 2015 sobre o contrabando de armas de fogo a nível mundial, realizado pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), sugere que o facto de aquela atividade estar ligada, em muitos casos, a outros tipos de crimes, restringe bastante a propensão dos governos e das organizações internacionais em conceber enquadramentos legais de resposta, exclusivamente focados no combate ao tráfico de armas.

Refere o documento que no México o contrabando de armas de fogo e de munições é levado a cabo quase unicamente pelos cartéis de droga que operam no país e que na Suécia o entendimento das autoridades é o de que o mesmo é «uma atividade suplementar ao tráfico de narcóticos».

