Ricardo Santos e Pedro Figueiredo foram os únicos portugueses a passarem hoje (sexta-feira) o cut nos torneios de circuitos internacionais em que estão envolvidos e qualquer um deles está na luta pelo título, embora o algarvio ainda tenha duas voltas pela frente, enquanto o jogador de Azeitão já só tem mais 18 buracos para jogar.

Ricardo Melo Gouveia, Filipe Lima, Tiago Cruz, João Carlota e Joana de Sá Pereira foram eliminados, enquanto Susana Ribeiro continua a exibir-se a um bom nível num Pro-Am francês que não conta para qualquer ranking europeu.

A melhor volta do dia pertenceu a Pedro Figueiredo, que fez 64 pancadas, 8 abaixo do Par do Bochumer Golfclub, um campo curto onde está a disputar-se o Sparkassen Open, um torneio de 30 mil euros em prémios monetários, a decorrer em Bochum, na Alemanha.

O jogador do Sport Lisboa e Benfica subiu 13 posições e colocou-se no grupo dos 6º classificados, com 133 (-11), depois de na primeira volta ter feito 69 (-3).

“Figgy” é o 3º classificado na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, o circuito germânico em que se insere este torneio, e para conseguir o seu primeiro título nesta terceira divisão europeia necessitará amanhã de uma grande volta, dado que o líder está a 9 pancadas de distância.