O jogo amigável entre o Sporting e o Belenenses, no estádio do Algarve, acabou com um empate 1-1.

André Sousa marcou para o Belenenses aos 29 minutos e Leonardo Ruiz empatou para o Sporting aos 62.

O Sporting não levou a jogo algumas das principais figuras que continuam de férias, assim como alguns reforços que ficaram em Alvalade.