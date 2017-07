Já é conhecido o calendário do próximo ano da Liga de Futebol.

O campeonato abre logo com um Benfica – Sp de Braga. O Sporting vai à vila das Aves e o FC Porto joga no Dragão contra o Estoril na primeira jornada do campeonato.

Relativamente aos jogos grandes, o primeiro vai acontecer à 8.ª jornada, 1 de outubro, quando o FC Porto for a Alvalade jogar com o Sporting. À 13.ª jornada há um FC Porto – Benfica, à 16.ª jornada há Benfica – Sporting.