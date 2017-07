Em comunicado, a TAP revelou que no mês passado transportou 1252451 passageiros, mais 238 mil que no mesmo mês do ano passado. "Também em termos de ocupação dos seus voos, a companhia regista forte crescimento, tendo atingido em junho um 'load factor' de 84,3%, mais 4,7 % do que em período homólogo de 2016", acrescenta a companhia aérea.

"A contribuir para o forte crescimento da TAP está, em termos absolutos, o aumento de 136 mil passageiros nas rotas da Europa, mais 21,4%”, revela a empresa que elegeu há pouco tempo Miguel Frasquilho como presidente do Conselho de Administração.

As rotas de Portugal continental (Porto e Faro) aumentaram “no seu conjunto 14%, para um total de 85 mil passageiros transportados no mês” e de acordo com o comunicado. “os voos para as ilhas (Madeira e Açores) tiveram um crescimento de 23,7%, atingindo um total de 114 mil passageiros".

A maior taxa de ocupação entre todos os setores da rede TAP foi nas rotas do Atlântico Sul (Brasil), que em junho tiveram um 'load factor' nos voos de 91,2%. O valor é superior em 5,6% ao de junho de 2016”.

Na análise semestral, a TAP revela que, nos primeiros seis meses do ano, transportou "mais 1,3 milhões de passageiros do que em igual período do ano anterior”, atingindo “um total 6,424 milhões de passageiros, que significam um crescimento de 26,3%".

As rotas lançadas a 10 de junho - Toronto, Alicante, Gran Canaria e Estugarda - "contribuem já, também, para o crescimento registado, bem como o reforço do número de frequências diária para vários destinos para onde a TAP já operava".