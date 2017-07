O treinador do Benfica foi eleito pela Liga o melhor treinador da época passada. Daniel Ramos, do Marítimo, e Pedro Martins, do Vitória de Guimarães, também estavam nomeados.

Pizzi foi considerado o melhor jogador do ano. O médio benfiquista levou a melhor sobre os sportinguistas Bas Dost e Gelson Martins.

As distinções foram anunciadas esta sexta-feira, em Matosinhos, durante a cerimónia do sorteio do calendário da época 2017/2018.