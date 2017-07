Gordon Ramsay, o chef britânico conhecido pelo seu mau feitio, fez uma publicação nas redes sociais onde dizia estar disposto a comer pizza com ananás por uma boa causa.

O chef quer que os seus seguidores façam doações para a sua fundação e, caso chegue às 500 doações, vai então comer a pizza.

“Tenho uma proposta para vocês: se chegarmos às 500 doações nas próximas 48 horas, eu como esta pizza horrível com ananás em direto no Facebook”, escreveu no Instagram.