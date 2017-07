Depois do concerto na Casa da Música, Salvador Sobral gravou um vídeo no Porto a agradecer ao "melhor público que teve" e lamentou ainda a existência de um livro sobre ele, sem que o cantor tenha sido consultado.

No vídeo, o cantor afirma não ter nada a ver com o livro e que nunca ninguém lhe fez uma pergunta acerca do livro, acrescentando que de repente existe um livro sobre ele e Kiev, mas que não se lembra de estar lá alguém a escrever.

"Acho muito triste que isto seja legal, fazer uma coisa destas, porque somos figuras públicas", afirmou Salvador Sobral.

O livro ‘Coração de Herói’ foi escrito por Maria Milene Tavares, sem a consulta do cantor.