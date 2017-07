O chocolate negro, que tem pelo menos 70% de cacau e com o mínimo de açúcar, é sempre apontado como benéfico. Vários estudos concluíram que este chocolate ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e a tensão arterial.

Agora um novo estudo publicado na revista Frontiers concluiu que os flavonóides do chocolate podem aumentar a circulação do sangue no cérebro, melhorando o sistema cognitivo e a memória.

Os investigadores da Universidade de L’Aquila, em Itália, destacaram que apesar de esse efeito ser notório nas pessoas mais velhas que tenham sofrido algum problema de memória, o chocolate, especialmente o preto, continua a fazer bem à saúde, pois ajuda à boa circulação do sangue.