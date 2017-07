Will Seaton começou a namorar com Ashley Schaus em 2010 e desde então sempre soube que ela e a sua irmã eram muito chegadas. Assim, quando decidiu pedir em casamento Ashley, fez também o pedido à sua irmã.

A irmã de Ashley, Hannah sofre de síndrome de Down e sempre foi muito ligada à sua irmã, tendo ido com ela a todos os encontros que teve com o namorado. Por isso, quando Will pediu a namorada em casamento e também colocou a questão à futura cunhada.

No ano passado, Will pediu à cunhada que fosse a sua melhor amiga para a vida antes de pedir Ashley em casamento, segundo conta o New York Post.

O casamento ocorrerá em outubro e Will irá trocar votos de amizade e partilhar uma dança com a cunhada.