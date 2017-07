Messi está livre da prisão. E tudo devido a uma decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que aceitou a proposta para substituir a condenação do jogador do Barcelona a 21 meses de prisão por uma multa de... 255 mil euros.

"Este tribunal aceita a concessão de benefício de substituição das três penas de prisão de sete meses por uma multa de uma cota diária de 400 euros", pode ler-se no auto divulgado esta sexta-feira pelo Tribunal.

O internacional argentino e o seu pai, recorde-se, tinham sido condenados por defraudar o Estado espanhol em quase 4,2 milhões de euros, entre 2007 e 2009. Logo a seguir à acusação ter sido formalizada, em 2013, Messi e o pai fizeram um "pagamento corretivo" de 5 milhões de euros ao fisco espanhol, o que viria a servir de atenuante para baixar a pena do pai de Messi de 21 para 15 meses de prisão.

Entretanto, o tribunal aceitou também suspender a pena de prisão do progenitor do astro argentino, substituindo-a por uma multa de 180 mil euros.