Os investigadores acreditam ter encontrado algumas características que tornam algumas pessoas mais atraentes do que outras.

O Independent criou uma lista com algumas das coisas que nos fazem parecer mais atraentes, confira quais são:

- Humor: vários estudos indicam que as mulheres se sentem mais atraídas por homens divertidos. No entanto, isto apenas é vantajoso para os homens, pois em conversas os homens não prestam atenção se as mulheres o fazem rir ou não.

- Amigos: um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que as pessoas parecem mais atraentes quando estão em grupos, isto porque o nosso cérebro processa os rostos das pessoas no grupo e leva a que cada indivíduo se torne mais atraente.

- Ter uma postura confiante: as pessoas confiantes tornam-se mais atraentes quando saem com alguém no primeiro encontro.

- Espírito de liderança: um estudo de 2014 descobriu que as pessoas que lideram um grupo são mais atraentes, porque a maioria das pessoas se sente atraída pelo poder.

- Sorrir: alguns investigadores da Suíça descobriram que quanto mais forte for o sorriso de uma pessoa mais atraente ela se torna.

- Simpatia: um estudo chinês concluiu que quando as pessoas ouvem que a pessoa é simpática o rosto da mesma torna-se mais atraente.

- Cuidar da pele: ter cuidados como usar protetor solar, uma alimentação saudável e uma boa noite de sono pode ajudar a aumentar a boa aparência.