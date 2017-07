João Ricardo decidiu deixar a novela que estava a fazer na SIC, “Espelho d’Água”, onde interpretava a personagem Mário.

O ator foi recomendado pelos médicos a acalmar o ritmo, e a abandonar a novela, uma vez que tem vindo a lutar, há quase um ano, contra um tumor no cérebro.

De acordo com o Buzztimes, João Ricardo saiu repentinamente da novela por ter de ser submetido a uma cirurgia de emergência, e de seguida terão de ser marcadas novas sessões de radioterapia.

A agente do ator confirmou a sua saída, definitivamente, do projeto e disse que a SIC estava informada do assunto.