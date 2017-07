Os mitos e as verdades sobre o chocolate

Comemora-se hoje uma das efemérides mais doces do ano – o Dia Mundial do Chocolate. Muitos não lhe resistem e dizem que lhes traz felicidade, outros fogem dele para evitar ganhar umas borbulhas a mais na testa. Mas sabia que nem tudo o que ouvimos sobre o chocolate está correcto? A nutricionista Iara Rodrigues, directora clínica do departamento de nutrição da Clínica White e autora dos livros ‘A Dieta Simples’ e ‘Dieta 1,2,3’, falou com o SOL e deu-nos a conhecer alguns dos mitos relacionados com o ‘ingrediente da paixão’.