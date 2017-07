Um cão com cerca de três meses foi encontrado na casa de banho do aeroporto, em Las Vegas, com um bilhete de pedido de ajuda.

No bilhete, a dona do cão explicou que sofria de violência doméstica e que o seu namorado tinha dado um pontapé na cabeça do animal enquanto estavam a discutir.

O cão acabou por ser encontrado por um funcionário do aeroporto que o levou até a um abrigo para animais. O animal foi tratado na lesão que tinha na cabeça e na mandíbula.

De acordo com a CBS News, o abrigo está à espera da dona do cão, mas caso ninguém apareça o animal será adotado por muitas das famílias que se candidataram para ficar com ele, estando até ao momento mais de mil pessoas interessadas.