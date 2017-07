Luísa-Castelo Branco fez uma critica ao vestido que Sofia Ribeiro usou na semifinal da 45ª edição dos International Emmy Awards: “Isto de facto para mim fica bem a alguém com metade do peso que ela tem, assim não gosto”, e já se tornou polémico.

Sofia Ribeiro não ficou indiferente ao comentário da escritora, que terá sido feito no programa de televisão ‘Passadeira Vermelha’, da SIC Caras, e respondeu à crítica no seu perfil do Facebook.

“Segundo a Luisa, este vestido feito pela talentosa Paula Clemente, com tanto amor e carinho para mim, só ficaria bem a uma pessoa com metade do peso que eu tenho. Ora, o que dizer em relação a isto... Não há muito a dizer.”, lê-se inicialmente.

“Parece-me de muito mau tom este tipo de comentários. Os padrões de beleza assentes em sofridas desordens alimentares, fomentados por inseguranças criadas, pela imagem ERRADA do "corpo perfeito", FELIZMENTE já não são os mesmos.”, acrescentou Sofia.

Na publicação a atriz também refere o seu peso, admitindo gostar mais de si agora: “Eu tenho uns 58kg já tive 50kg e sou francamente mais feliz e bonita hoje e olhe que não é por fora! Mesmo não sendo, deixe-me que lhe diga querida Luisa, que com 30kg, que seria mais ou menos a metade do meu peso, ninguém ficaria bem em vestido algum”, concluiu a atriz.