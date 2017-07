Marcelo Rebelo de Sousa reúne os dois órgãos no dia 21 com o tema ‘Segurança do Estado’, de acordo com o Expresso.

Esta será a primeira reunião dos dois Conselhos após o incêndio de Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas, e do assalto aos paióis de Tancos, que já resultaram na exoneração de cinco chefias militares.

O Conselho de Estado chegou a estar previsto para a última semana de junho, mas o incêndio de Pedrógão levou a um adiamento.

A agenda dos encontros não é ainda pública, mas prevê-se que os dois acontecimentos que têm marcado as últimas semanas, marquem também estas reuniões.