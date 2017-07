Esta sexta-feira, foram registados novos confrontos na cimeira do G20, em Hamburgo, na Alemanha, onde vários manifestantes incendiaram carros da polícia.

Segundo informaram as autoridades, espera-se que apareçam cerca de 100.000 manifestantes perto da cimeira, marcada para esta sexta-feira, onde Donald Trump se irá encontrar com Vladimir Putin, com o objetivo de impedir o acesso dos chefes de Estado ao centro de congressos.

Segundo a AFP, estão a sobrevoar na zona quatro helicópteros, após a noite ter sido marcada por confrontos entre as autoridades e manifestantes, resultando em 17 feridos ligeiros, sendo que 15 eram polícias.

A polícia local referiu que vários carros foram incendiados em bairros distintos e que os manifestantes bloquearam vários cruzamentos, perturbando as deslocações das delegações dos países.

Cerca de 20.000 polícias alemãs foram destacados para a cidade de Hamburgo, devido aos riscos de atentados e violência.