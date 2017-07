Facebook ou as novas Páginas Amarelas

Ainda sou do tempo em que aquele telefone de disco que rodávamos para marcar os números tinha como base dois livros enormes e cheios de páginas. Um com números de telefone do país inteiro e outro amarelo, com publicidade a tudo e mais alguma coisa que possamos imaginar. Era tempo do jogo do “Sabichão”, dos relógios Casio e das K7. E claro, do Vitinho também, a defesa da minha mãe para me explicar que era quase lei ter de ir para a cama àquela hora.

Os tempos mudaram, e com a revolução dos telefones portáteis, mas sobretudo da internet e das redes sociais, começámos a ter acesso a outro tipo de informação de uma forma mais dinâmica e diversificada. Mas uma coisa nunca muda: são as necessidades que as pessoas constantemente têm, seja de encontrar um produto qualquer de que ouviram falar, seja de comprar aquela viagem que desejam há tanto tempo. Comprar ou vender, promover ou trocar a comunicação tomou parte da nossa vida e é através dos mais variados meios que temos à nossa disposição que tentamos concretizar o que temos em mente.

As redes sociais tornaram-se por isso, hoje em dia, o centro do nosso mundo, mas sobretudo poderosas plataformas de comércio online, e o Facebook é disso exemplo, com a forte aposta das marcas mais importantes através de campanhas agressivas e de lançamentos inéditos, muitas vezes com vídeo em direto, para que todos possam presenciar e criar o tal efeito aspiracional. Porém, não são só as marcas. Todos nós o usamos para procurar o canalizador, para trocar os bilhetes de um espetáculo ou festival, para vender o carro ou para recolher informações específicas acerca de algum serviço de internet ou opiniões de quem já experimentou aquele telemóvel que tanto queríamos comprar.

A adaptação a este novo paradigma fez com que novos negócios surgissem de imediato para dar resposta às necessidades das pessoas. De entre eles há a destacar os Suspeitos do Costume, que juntam quatro pessoas bem conhecedoras do mercado e que respondem a todo o tipo de necessidades, sejam elas quais forem, e vão à procura de dar resposta a cada uma delas direcionando os pedidos, dúvidas ou negócios de cada post para a pessoa mais avalizada na matéria, assim como um intermediário.

Começa, no entanto, a tornar--se mais suscetível de burlas a confusão que está instalada. Toda a gente usa o Facebook como um mercado virtual em que fotografias dos produtos substituem a fiabilidade de tocar no produto ou de o ver numa banca de uma loja tradicional qualquer.

É importante não perdermos a magia de sair à rua e escolher o peixe , de comprarmos a fruta na mercearia da esquina e o jornal no quiosque do Sr. João, senão qualquer dia mal saímos da cadeira do escritório ou do sofá lá de casa. Não nos esqueçamos de viver.