Presentes muitos presidentes de Câmara de todo o país ou seus representantes, designadamente dos projetos vencedores: Paredes (área da Economia), Viana do Castelo (área do Ambiente) e Pampilhosa da Serra (área Social).

Distinguidos, ainda, os municípios de Sintra e Vila do Bispo (com menções de mérito), e da Chamusca, Figueira de Castelo Rodrigo, Lagos, Setúbal, Torres Vedras, Viana do Alentejo e Vinhais (com menções honrosas).

Como foi realçado, esta iniciativa chama a atenção para aspetos decisivos na qualidade de vida dos cidadãos, que não passam apenas pelas condições materiais.

Celso Ferreira (Câmara de Paredes) com Dalila Antunes (presidente da direção do INTEC)

Luís Curral (diretor da Fac. Psicologia) com os representantes da Câmara de Viana do Castelo

José António Saraiva com José Alberto Brito Dias (Pampilhosa da Serra)

José Manuel Palma com Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Patrícia Palma (INTEC)

Bernardino Bengalinha Pinto (Viana do Alentejo) oferece um chocalho a JAS

Luís Curral no uso da palavra