Centeno, desculpa, mas não me cativas

Seja na economia de uma família, seja na economia de um país, não existem formulas mágicas ou milagrosas de se conseguir atingir a prosperidade. Antes de mais, a prosperidade, num e noutro caso, está em certa medida dependente de fatores externos: no caso da economia do país, está dependente de fatores macroeconómicos regionais (no nosso caso, europeus) e mundiais; no caso da economia de uma família, a prosperidade também pode ser afetada por condicionalismos conjunturais da economia do país onde a família vive como, por exemplo, a inflação, os juros e até os números do desemprego.

Em ambos os casos, esta prosperidade financeira, mesmo ultrapassando os fatores externos ou conjunturais, só pode ser conseguida através de uma de duas fórmulas: através da diminuição da despesa ou através do crescimento da receita. Numa família, este é um cálculo mais ou menos simples de fazer: ou os membros da família evitam os gastos ou conseguem mais rendimentos com o seu trabalho. Se nem uma coisa nem outra acontecer, a família acabará inevitavelmente falida.

Já num país, as coisas não funcionam exatamente de forma tão linear – isto porque muitas vezes não existe crescimento se não houver investimento, sendo, por vezes, necessário aumentar algumas despesas para depois obter mais crescimento e, como tal, mais rendimento para o Estado. No entanto, é impossível crescer engordando ainda mais as despesas do Estado, principalmente quando as mesmas são inúteis na persecução do desejado aumento do crescimento.

O que a esquerda nos quis vender a nós, eleitores, enquanto estava na oposição, era que seria possível atingirmos a prosperidade aumentando a despesa, sem que para isso tivessem de existir cortes nas chamadas “gorduras do Estado”. Isto a reboque de uma teoria de “devolução de direitos adquiridos”, baseada num argumento simplista de que não são as pessoas que têm de acompanhar a evolução do mundo, mas que é o Estado que tem de financiar a não evolução das pessoas perante um mundo em constante transformação. Com base nesta mentira, a esquerda conseguiu (mesmo sem ganhar as eleições) chegar ao poder.

Quando a geringonça aterrou em São Bento, teve a sorte de beneficiar dos proveitos que advinham dos cortes efetuados pelo governo anterior e ainda de usufruir de uma conjuntura económica europeia e mundial favorável. Como se não bastasse, teve também a sorte de se confrontar com um crescimento enorme do setor turístico nacional, fruto das medidas liberalizadoras do anterior governo e de condicionalismos de outros destinos concorrentes como, por exemplo, o terrorismo. Com estes dados em cima da mesa – e, soubemos esta semana, também com uma política brutal de cativações –, Mário Centeno apareceu nos últimos meses, na opinião pública, como o “Ronaldo das finanças”. Mas até quando poderemos viver ancorados apenas na conjuntura, no turismo e em truques contabilísticos?

Portugal tem graves problemas que têm de ser resolvidos para conseguirmos uma verdadeira prosperidade. Precisamos de uma lei laboral mais flexível e moderna, necessitamos de um Estado menos regulador da economia, temos de ter um Estado menos pesado para o bolso dos contribuintes, com menos funcionários, menos organismos e muito menos despesa. Sem estes e outros aspetos, o nosso crescimento nunca será sustentado e verdadeiramente real.

Publicitário